Wilson Kipsang is vrijdag voor vier jaar geschorst de internationale atletiekbond World Athletics. De Keniaan, voormalig wereldrecordhouder op de marathon, heeft een overtreding gemaakt met whereabouts.

De 38-jarige Kipsang werd in januari al voorlopig geschorst, omdat hij buiten competities bewust dopingcontroles zou hebben ontlopen en er sprake zou zijn van "knoeien of een poging tot knoeien". Die voorlopige sanctie is nu omgezet in een definitieve straf.

Door de schorsing lijkt de carrière van Kipsang voorbij, maar zijn absolute toptijden blijven wel staan. In 2013 verbeterde hij in Berlijn het wereldrecord op de marathon tot 2:03.12, waarna zijn landgenoot Dennis Kimetto een jaar later onder die tijd dook. Inmiddels staat het wereldrecord op de marathon op 2:01.39 van de Keniaan Eliud Kipchoge.

Kipsang boekte ook aansprekende zeges in de marathons van Tokio (2018), New York (2014), Londen (2014 en 2012), Honolulu (2012), Frankfurt (2011 en 2010) en Lake Biwa (2011). Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen veroverde hij brons.