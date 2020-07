Gustavo Hamer maakt de overstap van PEC Zwolle naar Coventry City. De 23-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2023 getekend bij de Championship-club.

Hamer stond nog een jaar onder contract bij PEC. Beide clubs melden niet welke transfersom met de overgang gemoeid is, maar naar verluidt gaat het om een bedrag dat kan oplopen tot 2 miljoen euro. De duurste verkoop ooit van PEC was die van Ryan Thomas aan PSV in 2018.

Hamer speelde twee jaar bij PEC, dat hem overnam van Feyenoord. De voormalig Nederlands jeugdinternational, die geboren werd in Brazilië, kijkt met een goed gevoel terug op zijn tijd bij de Zwolse Eredivisie-club. "Ik heb me hier in Zwolle goed kunnen ontwikkelen, als voetballer maar ook als mens. Mensen die mij kennen weten dat het altijd een droom is geweest om in Engeland te spelen. Deze kans pak ik dan ook met twee handen aan", aldus Hamer.

De transfer van Hamer hing al enige tijd in de lucht en technisch manager Mike Willems speelde al in op een vertrek. "Hij heeft de afgelopen periode een dermate goede ontwikkeling doorgemaakt en zich in de internationale kijker gespeeld, dat het simpelweg niet mogelijk was hem hier in Zwolle te houden. Met het aantrekken van Rico Strieder (overgenomen van FC Utrecht, red.) hebben we al geanticipeerd op het vertrek van Gustavo", aldus Willems.

'Hij is technisch vaardig'

Hamer is de eerste aankoop deze zomer van Coventry, dat afgelopen seizoen bovenaan eindigde in de League One en zo promotie afdwong naar het Championship, het tweede Engelse niveau. In het seizoen 2000/2001 was de club voor het laatst actief in de Premier League.

Coventry-trainer Mark Robins is blij met de komst van Hamer. "Gustavo is een uitstekende toevoeging met het oog op onze terugkeer in het Championship. Hij is creatief, tweebenig en technisch vaardig. Ons scoutingsteam heeft hem langere tijd gevolgd en we zijn blij dat hij nu binnen is."