Het Nederlands elftal speelt alle thuiswedstrijden van 2020 in de Johan Cruijff ArenA. De KNVB kiest vast voor het stadion in Amsterdam omdat de coronamaatregelen daar het beste kunnen worden toegepast.

Er staan dit jaar nog drie Nations League-interlands in eigen land op het programma voor Oranje en mogelijk nog twee oefeninterlands. Op 4 september treft de ploeg van bondscoach Ronald Koeman Polen in de ArenA en drie dagen later is Italië de tegenstander in Amsterdam. De laatste Nations League-wedstrijd van Oranje in 2020 in Nederland is op 15 november tegen Bosnië en Herzegovina.

Door de coronacrisis kwam het Nederlands elftal dit jaar nog niet in actie. Bij de interlands in september mag het stadion weer deels gevuld zijn en de KNVB vindt dat er in de ArenA maximaal kan worden gezorgd voor de veiligheid van zowel de teams als het publiek.

"De ArenA biedt meer ruimte dan andere stadions in ons land, zowel op als 'onder' de tribune", schrijft de bond vrijdag in een persbericht. Ook speelt mee dat de logistieke maatregelen bij een keuze voor een vast stadion maar eenmaal in kaart hoeven te worden gebracht.

De komende periode gaat de KNVB met de UEFA en lokale autoriteiten in overleg om de plannen over wedstrijdbezoek in coronatijd verder uit te werken.