De transfer van Leroy Sané van Manchester City naar Bayern München is rond. De Duits international heeft vrijdag een contract getekend tot medio 2025 bij 'Der Rekordmeister'.

Door zijn overgang naar Bayern is Sané verzekerd van spelen in Champions League. City is door een straf van de UEFA de komende twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal (de club gaat nog wel in beroep) en dat lijkt een belangrijke reden voor zijn vertrek. "Ik wil zoveel mogelijk prijzen winnen met Bayern en de Champions League is topprioriteit", zegt Sané vrijdag op de website van Bayern München.

Bayern meldt niet welk bedrag gemoeid is met de komst van Sané, maar volgens Duitse media gaat het om een transfersom van 49 miljoen euro. De 25-jarige Sané stond nog een jaar onder contract in het Etihad Stadium, waar hij sinds 2016 speelde. De Premier League-club betaalde vier jaar geleden 52 miljoen euro aan Schalke 04 voor de vleugelspeler, die in 135 officiële duels 39 keer scoorde voor City.

De transfer van Sané komt niet als een verrassing. Hij werd al maanden aan Bayern München gelinkt en woensdag zei City-trainer Josep Guardiola al dat de overgang nagenoeg rond was. "We wensen hem al het beste bij een fantastische club", aldus Guardiola na de 4-0-overwinning. "Ik had hem heel graag hier gehouden, maar hij gelooft dat hij ergens anders beter kan worden en gelukkiger zal zijn."

Leroy Sané met het shirt van zijn nieuwe club. (Foto: Bayern München)

'We hebben een goede relatie'

Bij Bayern krijgt Sané Hansi Flick als trainer, die hij nog kent van zijn jaren bij Jong Duitsland. "We hebben een goede relatie", zegt Sané. "Ik kijk uit naar de eerst training en alle uitdagingen die er liggen."

De eerste taak voor Sané zal zijn om topfit te worden, nadat hij bijna een jaar aan de kant stond door een kruisbandblessure. Eind juni maakte hij als invaller zijn rentree bij City, maar het bleef bij die elf minuten.

Desondanks zijn de verwachtingen bij Bayern meteen hoog. "Sané is een uitzonderlijke speler die zijn kwaliteiten de afgelopen jaren vaak getoond heeft", zegt voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Ons doel is om de beste Duitse spelers te contracteren en deze transfer bevestigt dat beleid."