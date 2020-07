Internazionale heeft woensdag met zeer ruime cijfers Brescia verslagen. Met Stefan de Vrij in de basis won de club uit Milaan in Stadio Giuseppe Meazza met 6-0 van de hekkensluiter van de Serie A. In La Liga verloor Jasper Cillessen met Valencia thuis van Athletic Club (0-2).

De Oranje-international scoorde niet, maar kreeg in de 41e minuut wel een gele kaart. Inter leidde op dat moment met 2-0 door een treffer van Ashley Young en een benutte penalty van Alexis Sánchez. Nog voor rust maakte Danilo D'Ambrosio er 3-0 van.

In de tweede helft ging de thuisclub zorgeloos verder en scoorde nog drie keer via Roberto Gagliardini (4-0), Christian Eriksen (5-0) en Antonio Candreva (6-0). Voor de 28-jarige oud-Ajacied was het zijn eerste doelpunt in de Serie A, nadat hij afgelopen winter overkwam van Tottenham Hotspur.

Door de ruime overwinning blijft Inter stevig op de derde plaats, met vier punten achterstand op Lazio. Koploper Juventus heeft achter meer dan de club van trainer Antonio Conte. Brescia stevent af op degradatie.

Bologna speelde woensdag met 1-1 gelijk tegen Cagliari. Jerdy Schouten en Mitchell Dijks hadden een basisplaats bij Bologna, terwijl Stefano Denswil negentig minuten op de bank bleef. Om 21.45 uur zijn nog vier wedstrijden begonnen in de Serie A, waaronder SPAL tegen AC Milan.

Vreugde bij Athletic Bilboa dat met 0-2 bij Valencia won. (Foto: Getty Images)

Cillessen onderuit met Valencia

In La Liga houden de problemen bij Valencia aan. De club van Cillessen, die eerder deze week trainer Albert Celadas ontsloeg en technisch directeur César Sánchez zag opstappen, leed bij tegen Athletic Club de derde competitienederlaag op rij.

Raúl García maakte namens de bezoekers beide goals (0-2) in Mestalla. Hij klopte Cilllessen, die onder interim-trainer Voro zijn basisplaats behield. Valencia staat nu tiende en moet vrezen voor het mislopen van Europees voetbal. Bilbao is de nummer zeven.

Bij Deportivo Alavés-Granada was de uitslag eveneens 0-2. Om 22.00 uur zijn Real Betis-Villarreal en Real Valladolid-Levante begonnen.

