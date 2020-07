Mark Koevermans bevestigt dat Feyenoord in gesprek is met potentiële investeerders, maar volgens de algemeen directeur zal de club op korte termijn geen nieuws hebben.

"Het zijn oriënterende gesprekken. Er is nog niets concreet. Het kan nog weken of maanden duren en door de coronastop heeft het al maanden stilgelegen", aldus Koevermans woensdag in een interview met Rijnmond.

In november meldde Koevermans voor het eerst dat het zoeken naar (buitenlandse) investeerders een van de speerpunten van Feyenoord zou worden. Hij acht dat nodig om structureel te kunnen meestrijden om de landstitel. De directeur wil niet zeggen met wat voor partijen de Rotterdamse club praat, nadat De Telegraaf vorige maand schreef dat liefst drie Amerikaanse maatschappijen miljoenen willen investeren in de landskampioen van 2017.

"Als het concreet is dan zeggen we het wel. Overigens is het al jaar en dag zo dat er interesse is voor Feyenoord, zowel van Nederlandse als van buitenlandse partijen. Dat is niets nieuws."

Mogelijk 12.000 tot 15.000 toeschouwers in De Kuip

Door de coronacrisis heeft Feyenoord momenteel minder vermogen dan gehoopt, maar Koevermans is positief over de recente ontwikkelingen. De Rotterdammers hebben al 27.500 seizoenkaarten verkocht en het ziet ernaar uit dat De Kuip bij de start van de Eredivisie in september deels gevuld mag zijn.

"We hebben begroot op een half seizoen zonder publiek en dat betekent financieel een forse stap terug. Het helpt een beetje als we meteen met publiek kunnen spelen."

"We zijn nu aan het doorberekenen wat het oplevert om voor 12.000 tot 15.000 toeschouwers te spelen. Het ziet er allemaal wat minder somber uit dan twee maanden geleden."