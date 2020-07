Cyriel Dessers maakt definitief de overstap van Heracles Almelo naar KRC Genk. De 25-jarige spits tekent voor vier jaar bij de Belgische topclub, melden beide clubs woensdag.

Over de transfersom meldt zowel Heracles als Genk niets, maarvolgens Belgische media ligt die rond de 4 miljoen euro. Lennart Czyborra, die afgelopen winter verkocht werd aan Atalanta, is met 4,5 miljoen euro de duurste verkoop van de Almeloërs uit de clubhistorie.

Dessers werd afgelopen seizoen gedeeld topscorer van de Eredivisie. Hij maakte net als Feyenoorder Steven Berghuis vijftien doelpunten. Zijn goede prestaties leverden Dessers, zoon van een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder, een oproep op voor het Nigeriaanse elftal, al wacht hij nog op zijn interlanddebuut.

Technisch directeur Tim Gilissen van Heracles gunt Dessers zijn transfer. "Cyriel is dit seizoen de absolute blikvanger geweest en is een zeer belangrijke waarde geweest voor het team. Wij vinden dat, op basis van zijn spel, zijn goals, zijn assists en bovenal zijn persoonlijkheid, Cyriel het heeft verdiend om nu de volgende stap te maken in zijn carrière", aldus Gilissen, die eerder deze zomer Mauro Júnior (PSV), Joey Konings (De Graafschap) en Dario van den Buijs (Beerschot) zag vertrekken.

Cyriel Dessers tijdens de medische keuring. (Foto: KRC Genk)

'Nu ben ik waar ik wil zijn'

Dessers speelde één seizoen in Almelo, nadat hij afgelopen zomer werd overgenomen van FC Utrecht. Eerder kwam hij in Nederland uit voor NAC Breda. "Ik ben hier altijd graag geweest, ook al was het maar een jaar", zegt Dessers. "Het was kort maar krachtig."

De aanvaller ziet met zijn transfer naar Genk, dat in 2019 voor het laatst kampioen werd, een droom uitkomen. Hij groeide op in Belgisch Limburg en was als kind supporter van de club. Op zijn zevende werd hij getest in de jeugdopleiding van de club, maar hij mocht toen niet blijven. "Ik wilde altijd in het mooie stadion spelen. Nu ben ik waar ik wil zijn", zegt hij achttien jaar later.