Real Madrid heeft vanaf volgend seizoen definitief een elftal in de Primera División Femenina, de hoogste Spaanse competitie voor vrouwen. De Madrilenen volgen daarmee het voorbeeld van onder meer FC Barcelona en Atlético Madrid.

Real bevestigt woensdag in een persbericht dat de club de licentie heeft gekocht van Club Deportivo Tacón, een vrouwenploeg uit Madrid. Geruchten over de overname gingen al langer.

De 'Koninklijke' kreeg de afgelopen jaren vaak kritiek omdat het de enige Spaanse topclub was zonder vrouwenploeg. FC Barcelona, Atlético Madrid en Valencia zijn al jaren actief in de Primera División Femenina, die afgelopen seizoen werd afgebroken vanwege het coronavirus. Barcelona, de ploeg van Lieke Martens, werd in mei uitgeroepen tot kampioen. In de vier voorgaande jaren veroverde Atlético de titel.

Real benadrukt in het persbericht dat het vrouwenteam een blijvend project is. Er wordt daarom ook een jeugdafdeling voor vrouwen gestart. "Het is een mooie nieuwe uitdaging voor onze club", schrijft Real. "We willen het vrouwenvoetbal promoten en bijdragen aan de groei van de sport."