Shorttrackster Lara van Ruijven is vrijdag in een ziekenhuis in het Franse Perpignan overleden aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. De wereldkampioene op de 500 meter is 27 jaar geworden.

Van Ruijven lag sinds 29 juni in een kunstmatige coma op de intensive care, nadat ze vier dagen eerder tijdens een trainingskamp met de Nederlandse shorttrackploeg in het Franse Font Romeu was opgenomen in het ziekenhuis.

Daar bleek dat de geboren Zuid-Hollandse kampte met een stoornis aan het immuunsysteem. Die stoornis leidde tot ernstige complicaties. Vooral door inwendige bloedingen in haar hersenen was de situatie van Van Ruijven kritiek. Meerdere operaties zorgden niet voor verbetering.

Volgens schaatsbond KNSB verslechterde de situatie de afgelopen dagen nog meer, waarna het vrijdagochtend duidelijk was dat Van Ruijven niet meer zou genezen. Ze is aan het eind van de middag in het bijzijn van haar naasten overleden.

"Wat een vreselijk bericht hebben wij zojuist ontvangen. Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden", zegt bondscoach Jeroen Otter. "Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk."

Namens sportkoepel NOC*NSF reageert technisch directeur Maurits Hendriks verslagen op het nieuws uit Frankrijk. "Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara van Ruijven en haar naasten deze dagen is overkomen. Het verdriet en de verslagenheid bij haar naasten en iedereen die haar kende is groot. Wij wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit onbegrijpelijke verlies."

Van Ruijven is eerste Nederlandse wereldkampioene

Van Ruijven was al jaren een vaste waarde in de Nederlandse shorttrackploeg. Op de relay werd ze onder meer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en ze won met het Nederlandse team olympisch brons in 2018.

De tweevoudig nationaal kampioene schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. In het Bulgaarse Sofia was ze de beste op de 500 meter.

Enkele teamgenoten hebben vrijdag in het ziekenhuis afscheid kunnen nemen van Van Ruijven. Het is nog niet bekend wanneer de shorttrackers terugkeren naar Nederland.