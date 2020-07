Na bijna vier maanden uitstel vanwege de coronacrisis gaat zondag eindelijk het Formule 1-seizoen 2020 van start. In een drieluik zetten we op een rijtje hoe de teams er voor staan. In aflevering twee zijn dat Racing Point, McLaren, Renault en AlphaTauri, ofwel de vier teams die waarschijnlijk veroordeeld zijn tot een spannende strijd in de middenmoot. Met deze informatie ben je klaar voor het nieuwe seizoen en goed voorbereid op het NUsport GP-spel.

Racing Point: de verrassing van de voorbereiding

Het was dé verrassing van de voorbereiding: de Mercedes-kloon van Racing Point. De auto waarmee Hamilton in 2019 kampioen werd, is tot in detail bestudeerd door de technici van het team van Sergio Pérez en Lance Stroll, en dus ook nagebouwd. Geen wonder dat de wagen al gekscherend de 'roze Mercedes' wordt genoemd.

Racing Point kwam goed voor de dag bij de tests in Barcelona en lijkt het drukke middenveld aan te voeren. Maar er is een risico: het concept van de gekopieerde Mercedes is totaal anders dan waar het team de afgelopen jaren mee reed. Het is daarom afwachten of Pérez en Stroll ook de snelheid vinden op minder bekende circuits dan het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Geld om te ontwikkelen is geen probleem meer bij het team van de vader van Stroll, dat volgend jaar als Aston Martin-fabrieksteam door het leven zal gaan.

Krijgt Pérez of Stroll een plek in jouw team? Schrijf je hier in voor het NUsport GP-spel.

Lance Stroll in de Racing Point RP20. Vooral van voren lijkt het een regelrechte Mercedes-kopie (Foto: Pro Shots)

McLaren: opnieuw een factor om rekening mee te houden

Vorig seizoen ontpopte McLaren zich tot duidelijke aanvoerder van het middenveld, een positie die het voormalige topteam in 2020 minimaal wil vasthouden. Als we alleen afgaan op de wintertests, lijkt de formatie van Carlos Sainz en Lando Norris niet echt grote stappen te hebben gezet, maar of dat echt zo is, moet in de eerste races blijken.

McLaren reed namelijk met een 'basic' auto in Barcelona, met veel ruimte voor snelle ontwikkeling. De kans is dus groot dat zondag bij de Grand Prix van Oostenrijk al veel nieuwe onderdelen op de MCL35 zitten. Bovendien leek het erop dat Sainz en Norris vaak met een volle tank reden, waardoor het beeld wat vertekende. McLaren is in 2020 'gewoon' weer een factor om serieus rekening mee te houden.

De geldzorgen zijn door de coronacrisis groot bij McLaren, maar dat treft vooral de sportwagentak. Het Formule 1-team lijkt voorlopig redelijk ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen.

Krijgt Sainz of Norris een plek in jouw team? Schrijf je hier in voor het NUsport GP-spel.

Lando Norris in de McLaren MCL35 (Foto: Pro Shots)

Renault: team kijkt al met schuin oog naar 2021

De RS20 die Renault in Barcelona op de baan bracht, week flink af van zijn voorganger. Zeker de voorzijde van de auto is meer de kant van Mercedes op gegaan, met een veel smallere neus. Ook nieuw was Esteban Ocon, die het stoeltje heeft overgenomen van Nico Hülkenberg en de teamgenoot van Daniel Ricciardo is. Of de RS20 het team vooruit kan helpen, is nog een groot vraagteken. De in het zwart gehulde auto liet aardige tijden zien, maar indrukwekkend was het zeker niet.

Renault moet als fabrieksteam natuurlijk presteren in 2020 en heeft daar ook de rijdersbezetting voor. Toch snakt de Franse renstal al jaren naar een grote regelwijziging, die door de coronacrisis weer met een jaar is uitgesteld. Dat was slecht nieuws voor teambaas Cyril Abiteboul. Het goede nieuws is dat door de stevige budgetlimieten die worden ingesteld, de toekomst van het team voorlopig gegarandeerd lijkt.

Krijgt Ricciardo of Ocon een plek in jouw team? Schrijf je hier in voor het NUsport GP-spel.

De Renault RS20 toonde de racekleuren van 2020 pas in Melbourne (Foto: Pro ShotS)

AlphaTauri: AT01 oogt ook onder laklaag sterk

AlphaTauri, het voormalige Toro Rosso, baarde tijdens de wintertests vooral opzien met de fraaie nieuwe kleurstelling, die onderdeel is van de gedaanteverwisseling. Maar ook onder de laklaag oogt de AT01 sterk. Bovendien heeft de Italiaanse renstal met Pierre Gasly en Daniil Kvyat op papier een goed coureursduo, dat in 2019 goed was voor twee podiumplaatsen.

De auto is vooral aan de achterkant sterk gebaseerd op de Red Bull van vorig seizoen en kwam best aardig voor de dag in Barcelona. De vraag is nu of AlphaTauri de ontwikkelingsstrijd aankan met Renault, Racing Point en McLaren om het grote doel, vijfde worden in het constructeurskampioenschap, te kunnen halen.

Krijgt Gasly of Kvyat een plek in jouw team? Schrijf je hier in voor het NUsport GP-spel.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.