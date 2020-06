Sparta Rotterdam heeft Benjamin van Leer dinsdag overgenomen van Ajax, terwijl ook RKC Waalwijk een nieuwe keeper heeft. De transfervrije Kostas Lamprou heeft voor een jaar getekend in het Mandemakers Stadion.

Van Leer had nog een contract voor een jaar bij Ajax, waarvoor hij nooit een wedstrijd in de Eredivisie keepte. In het seizoen 2018/2019 werd hij door de Amsterdamse club verhuurd aan NAC Breda. Zijn laatste Eredivisie-wedstrijd is meer dan een jaar geleden.

De 28-jarige doelman moet bij Sparta de opvolger worden van Ariel Harush, de Israëliër die deze zomer transfervrij is vertrokken. Tim Coremans, afgelopen seizoen goed voor tien Eredivisie-wedstrijden, is nog altijd geblesseerd.

Van Leer heeft voor twee seizoenen getekend bij Sparta, tot tevredenheid van technisch directeur Henk van Stee. "De staf, met name keeperstrainer Frank Kooiman, is erg enthousiast en we verwachten dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren", zegt Van Stee op de website van de nummer elf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

'Lamprou heeft ervaring op hoogste niveau'

Lamprou heeft voor een jaar getekend bij RKC, waar hij de concurrentie aan moet gaan met Etienne Vaessen. Afgelopen seizoen was de 28-jarige Griek achter Remko Pasveer tweede doelman bij Vitesse. Eerder was hij ook reservekeeper bij Ajax en Feyenoord. Bij Willem II was Lamprou drie seizoenen wel eerste keus.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld is blij met de komst van Lamprou, die na aanvaller James Efmorfidis van Almere City de tweede nieuwkomer is bij RKC.

"Een doelman toevoegen aan de selectie met veel ervaring op het hoogste niveau, stond hoog op ons lijstje. Met Kostas hebben we die gevonden", aldus Van Mosselveld.