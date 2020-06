Boris Becker heeft dinsdag hard uitgehaald naar Nick Kyrgios. De 52-jarige Duitser hekelt de Australische nummer veertig van de wereld omdat hij openlijk kritiek heeft op Alexander Zverev.

"Ik houd niet van ratten. Iedereen die zijn collegasporters een uitbrander geeft is geen vriend van mij. Kijk in de spiegel als je denkt dat je beter bent dan wij", schrijft Becker, die een goede band heeft met zijn landgenoot Zverev, op Twitter.

Kyrgios is niet de enige tennisser die commentaar heeft op de 23-jarige Zverev, nadat maandag een video opdook waarin te zien is dat de mondiale nummer zeven een feestje bijwoonde van de Duitse ontwerper Philipp Plein. Zverev had enkele dagen eerder gezegd dat hij twee weken in quarantaine zou gaan, omdat hij mee heeft gedaan aan de Adria Tour.

Op het veelbesproken toernooi van Novak Djokovic werden de coronamaatregelen niet serieus genomen en raakten meerdere tennissers besmet, onder wie Djokovic zelf. Zverev testte negatief, maar zei wel spijt te hebben van zijn deelname.

Kyrgios sprak al tijdens en kort na de Adria Tour schande van het gedrag van zijn collega's en na het uitlekken van de beelden van Zverev op het feestje haalde hij opnieuw uit. "Hoe egoïstisch kun je zijn? Je laat je management een bericht opstellen met excuses en zegt dat je in quarantaine gaat. Heb dan het fatsoen om het ook daadwerkelijk te doen", zei hij op Instagram.

Alexander Zverev en Nick Kyrgios na het ATP-toernooi van Acapulco in 2019. (Foto: Pro Shots)

'Waarom begin je over tennis'

De 25-jarige Kygios had vervolgens snel een antwoord op de kritiek van Becker op Twitter. "Voor de duidelijkheid Boris, ik probeer niet iemand onder de bus te gooien. We zitten in een wereldwijde pandemie en als iemand zoiets idioots doet als Alex gedaan heeft, dan roep ik hem tot de orde. Simpel."

Het geruzie tussen drievoudig Wimbledon-winnaar Becker en Kyrgios ging daarna nog even door. "COVID-19 is verschrikkelijk. Het heeft veel mensenlevens gekost. We moeten ons daarom aan de maatregelen houden, maar ik houd nog steeds niet van ratten", schreef Becker.

"Ben ik een rat omdat ik iemand wijs op zijn verantwoordelijkheden?", reageerde Kyrgios. "Dat is een rare manier van denken, kampioen." Becker zei vervolgens dat hij graag ziet dat Kyrgios, die de afgelopen jaren vaak in opspraak raakte, zijn potentie waarmaakt en een Grand Slam-toernooi wint. "Hij zou een geweldig rolmodel zijn voor de jeugd", aldus Becker met enig cynisme.

"Waarom begin je nu over tennis?", reageerde Kyrgios. "Hoe zit het met de man die je verdedigt? Komt hij nog met uitleg in plaats van een standaard verontschuldiging van zijn management?"

Het tennisseizoen wordt volgende maand hervat, al is daar mede door de coronabesmettingen onder spelers steeds meer discussie over.