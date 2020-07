FC Utrecht viert woensdag zijn vijftigste verjaardag. De club ontstond op 1 juli 1970 uit een fusie tussen Elinkwijk, DOS en Velox en won drie keer de KNVB-beker en een keer de Johan Cruijff Schaal. NU.nl dook de archieven in voor bijzondere foto's uit de clubhistorie.

De eerste editie van FC Utrecht-Ajax, gespeeld in mei 1971. De Deense Utrecht-doelman Jørgen Henriksen stompt de bal weg. (Foto: Pro Shots)

John van Loen heeft zojuist 1-0 gemaakt in de extra tijd van de KNVB-bekerfinale van 1985 in De Galgenwaard tegen Helmond Sport. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht-trainer Nol de Ruiter gaat op de schouders na de 1-0-zege in de KNVB-bekerfinale tegen Helmond Sport. De eerste prijs uit de clubhistorie is een feit. (Foto: Pro Shots)

Ronaldo in duel met Utrechtse verdedigers tijdens FC Utrecht-PSV in het seizoen 1994/1995. (Foto: Pro Shots)

Erik ten Hag wijst Jean-Paul de Jong de weg tijdens het seizoen 1995/1996. Jaren later zou De Jong Ten Hag opvolgen als trainer in De Galgenwaard. (Foto: Pro Shots)

De selectie van FC Utrecht voorafgaand aan het seizoen 1997/1998 met directeur technische zaken Hans van Breukelen. (Foto: Pro Shots)

Publiekslieveling Michael Mols in actie tegen Ajax in het seizoen 1998/1999. (Foto: Pro Shots)

Spanning bij de spelers tijdens de penaltyserie van de halve finales van de KNVB-beker tegen Ajax 2 in 2002. (Foto: Pro Shots)

Stijn Vreven werkt Maxwell naar de grond tijdens de verloren bekerfinale in 2002 tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Vreugde bij FC Utrecht na de 1-0 van Jean-Paul de Jong in de KNVB-bekerfinale in 2003 tegen Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht wint de KNVB-bekerfinale tegen Feyenoord met 4-1. De tweede prijs uit de clubhistorie is binnen. (Foto: Pro Shots)

Igor Gluscevic, die twee keer scoort in de eindstrijd in 2003. (Foto: Pro Shots)

Ook in 2004 haalt FC Utrecht de KNVB-bekerfinale. Dave van den Bergh maakt tegen FC Twente de enige goal van de wedstrijd in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

De selectie van trainer Foeke Booy na de bekerwinst in 2004. (Foto: Pro Shots)

David di Tommaso kopt de bal weg in duel met Roda JC-spits Andres Oper. In zijn tweede seizoen in Utrecht (2005/2006) overlijdt de Franse verdediger plotseling. (Foto: Pro Shots)

Rick Kruys wijst naar boven na een Utrechts doelpunt in december 2005 tegen Willem II. Twee weken eerder is David di Tommaso overleden. (Foto: Pro Shots)

Clubicoon Jean-Paul de Jong krijgt een afscheidswedstrijd in oktober 2007. Tal van oud-ploeggenoten spelen mee. (Foto: Pro Shtos)

Barry Maguire (midden) schreeuwt het uit na zijn doelpunt tegen Celtic. FC Utrecht maakt in de thuiswedstrijd tegen de Schotse topclub een 2-0-nederlaag ongedaan (4-0) en plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League. (Foto: Pro Shots)

Dirk Kuijt is met Liverpool tegenstander van FC Utrecht in de Europa League-groepsfase van het seizoen 2010/2011. Het wordt 0-0 in Stadion Galgenwaard. (Foto: Pro Shots)

Ook de wedstrijd op Anfield eindigt in 0-0. (Foto: Pro Shots)

Sensatie in Stadion Galgenwaard op 6 november 2011. FC Utrecht verslaat Ajax met 6-4. (Foto: Pro Shots)

Later in het seizoen 2011/2012 wint FC Utrecht ook in de ArenA (0-2). (Foto: Pro Shots)

Een dolblije Yassin Ayoub. In december 2015 is hij matchwinner bij FC Utrecht-Ajax. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht verrast PSV in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi in februari 2016. Mede door twee goals van Bart Ramselaar wint de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-3 in Eindhoven. (Foto: Pro Shots)

Een bizarre revival in de finale van de play-offs om een Europees ticket. Na een 3-0-nederlaag tegen AZ pakt FC Utrecht in de return op 28 mei 2017 een 3-0-voorsprong. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht is uiteindelijk sterker vanaf de strafschopstip en supporters vieren feest met de spelers, onder wie Sébastien Haller. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht wint in de zomer van 2017 thuis met 1-0 van de Russische topclub Zenit in de voorronde van de Europa League. In de return houdt de ploeg van trainer Erik ten Hag net geen stand. (Foto: Pro Shots)

Sander van de Streek, Mark van der Maarel en Willem Janssen in 2018 met de weduwe en zoon van David di Tommaso. (Foto: Pro Shots)

Eigenaar Frans van Seumeren is trainer Dick Advocaat dankbaar nadat in de play-offs van het seizoen 2018/2019 een Europees ticket is veroverd. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht wint de laatste play-offwedstrijd tegen Vitesse met 0-2. (foto: Pro Shots)