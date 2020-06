Na bijna vier maanden uitstel vanwege de coronacrisis gaat zondag eindelijk het Formule 1-seizoen 2020 van start. In een drieluik zetten we op een rijtje hoe de teams er voor staan. Te beginnen met Alfa Romeo, Williams en Haas, die moeten vrezen voor een rol in de achterhoede. Zo ben je klaar voor het nieuwe seizoen en optimaal voorbereid voor het NUsport GP-spel.

Williams: elk punt wordt gevierd als een zege

Relatief gezien had Williams de beste winter. Na een desastreus verlopen 2019, waarin het voormalige topteam geen enkele rol speelde, verliep de voorbereiding nu goed. De auto was op tijd klaar en functioneerde, op wat problemen met de Mercedes-motor na, naar behoren.

Daarna kwam aan het licht dat er grote financiële problemen zijn bij het team van Claire Williams, die liet weten open te staan voor een gedeeltelijke verkoop van de door haar vader opgerichte renstal. Hoofdsponsor ROKiT vertrok en de auto heeft onlangs een nieuwe kleurstelling gekregen.

Voor George Russell en nieuwkomer Nicholas Latifi zit er met de FW43 waarschijnlijk niet meer in dan een gevecht aan de achterkant, met Haas en Alfa Romeo. Williams zal de bijna vier maanden durende pauze wel gebruikt hebben om te proberen de achterstand in ontwikkeling en productie van reserveonderdelen goed te maken.

De nieuwe kleuren van Williams na het vertrek van sponsor Rokit (Foto: Williams)

Alfa Romeo: nog altijd last van jaren met klein budget

Ook Alfa Romeo moet vrezen voor een strijd in de achterhoede, zeker omdat het team van Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi geen goede winter kende. Er waren wel wat snelle rondetijden, maar dat was maar schijn. Het echte tempo van de C39 was tijdens de wintertests niet bemoedigend.

Alfa Romeo had in 2019 een auto die met regelmaat punten pakte, maar nu wordt het zaak om Haas en Williams van zich af te houden. De Zwitserse formatie heeft nog altijd last van de jaren die het draaide met een klein budget. Zo is onlangs pas een serieuze simulator geïnstalleerd in de fabriek. Een voordeel: van de drie waarschijnlijke achterhoedeteams heeft Alfa Romeo wel het beste potentieel qua ontwikkeling.

Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo (Foto: Pro Shots)

Haas: puinruimen in plaats van ontwikkelen

Voor Haas stond 2019 volledig in het teken van het oplossen van een aerodynamisch probleem, met slechte resultaten tot gevolg. Romain Grosjean en Kevin Magnussen beleefden simpelweg een rampseizoen, dat best eens zijn weerslag kan hebben op 2020.

De Amerikaanse renstal kampte met een achtervleugel die regelmatig stopte met functioneren, iets wat koste wat kost moest worden opgelost. Dat is gelukt, stelde het team na de wintertest. Maar een technische afdeling die niet ontwikkelt, maar vooral bezig is met puinruimen; dat kan niet goed zijn als een nieuwe auto moet worden gebouwd. De vraag is in hoeverre het team de afgelopen maanden heeft kunnen gebruiken om een fatsoenlijk ontwikkelingstraject in te gaan.

Haas is hoe dan ook een grote kanshebber voor de achterste startrij. Terwijl resultaten nodig zijn om eigenaar Gene Haas te verleiden tot een langer verblijf in de koningsklasse.

Kevin Magnussen in de Haas (Foto: Pro Shots)

