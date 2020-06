Manchester City, Chelsea en Arsenal hebben zich zondag geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De 'Blues' wonnen met 1-0 van Leicester City, de 'Gunners' waren door een late goal met 1-2 te sterk voor Sheffield United en City versloeg Newcastle United met 0-2.

Zaterdag schaarde Manchester United zich al bij de laatste vier door een 1-2-overwinning op Norwich City. Er werd zondag al geloot voor de halve finales, die evenals de eindstrijd op Wembley gespeeld worden. Manchester United treft Chelsea en Arsenal neemt het op tegen City. De speeldata zijn 18 en 19 juli.

Tegen Newcastle kwam City zondag na 37 minuten op voorsprong door een benutte penalty van Kevin De Bruyne. Na rust liet de thuisploeg een enorme kans onbenut. Terwijl City-doelman Claudio Bravo kansloos leek, schoot Dwight Gayle de bal van dichtbij over. In de 68e minuut besliste City-aanvaller Raheem Sterling de wedstrijd door met een laag schot de 0-2 op het scorebord te zetten.

Bij Leicester tegen Chelsea viel de enige goal van de wedstrijd in het King Power Stadium in de 63e minuut. De voorzet was van Willian en Ross Barkley schoot de bal in de verre hoek (0-1), waardoor de FA Cup-droom van Leicester voorbij is. De club won de beker nog nooit, maar verloor wel vier keer de finale. De laatste keer was in 1968.

Willy Caballero verdedigde het doel van Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Twee treffers in slotfase bij Arsenal

Arsenal leek op Bramall Lane lange tijd eveneens op weg naar een 0-1-zege op Sheffield United door een benutte penalty in de 25e minuut van Nicolas Pépé. In de loop van de wedstrijd werd Sheffield sterker en drie minuten voor tijd dacht de thuisploeg er een verlenging uit te slepen, al kreeg het daarbij hulp van de Arsenal-defensie.

Na een ingooi van Sheffield schoot Sead Kolasinac de bal tegen een andere Arsenal-verdediger aan, waarop David McGoldrick profiteerde door de 1-1 binnen te schieten. Door een treffer van Dani Ceballos in de eerste minuut van de extra tijd kwam het daarna toch nog goed voor Arsenal.

Het FA Cup-toernooi kan voor Arsenal uitkomst bieden in de jacht op een Europees ticket. In de Premier League staat de ploeg van manager Mikel Arteta slechts negende. Het laatste seizoen dat Arsenal niet Europees speelde was 1995/1996.

Overigens werd zondag ook een wedstrijd afgewerkt in de Premier League. Southampton won met 1-3 bij Watford, mede door twee goals van Danny Ings en een fraaie vrije trap van James Ward-Prowse. De treffer van Watford was een eigen doelpunt van Southampton-verdediger Jan Bednarek.

De geblesseerde Daryl Janmaat behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Watford, net zomin als Andre Gray, Nathaniel Chalobah en Domingos Quina. Zij overtraden de coronaregels door een illegaal verjaardagsfeestje bij te wonen.

Vreugde bij Arsenal na de 1-2. (Foto: Pro Shots)