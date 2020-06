Arsenal heeft zich zondag als tweede club geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. De Londenaren wonnen door een late goal van Dani Ceballos met 1-2 bij Sheffield United.

Zaterdag schaarde Manchester United zich al bij de laatste vier door een 1-2-overwinning op Norwich City. De andere twee kwartfinales, Leicester City-Chelsea (17.00 uur) en Newcastle United-Manchester City (19.30 uur), worden later op zondag gespeeld. Er moet nog geloot worden voor de halve finales.

Zondagmiddag leek Arsenal op Bramall Lane lange tijd op weg naar een 0-1-zege door een benutte penalty in de 25e minuut van Nicolas Pépé. In loop van de wedstrijd werd Sheffield sterker en drie minuten voor tijd leek de thuisploeg er een verlenging uit te slepen, al kreeg het daarbij hulp van de Arsenal-defensie.

Na een ingooi van Sheffield schoot Sead Kolasinac de bal tegen een andere Arsenal-verdediger aan, waarop David McGoldrick profiteerde door de 1-1 binnen te schieten. Door de treffer van Ceballos in de eerste minuut van de extra tijd kwam het daarna toch nog goed voor Arsenal.

Het FA Cup-toernooi kan voor Arsenal uitkomst bieden in de jacht op een Europees ticket. In de Premier League staat de ploeg van manager Mikel Arteta slechts negende. Het laatste seizoen dat Arsenal niet Europees speelde was 1995/1996.

Teleurstelling bij Sheffield United. (Foto: Pro Shots)