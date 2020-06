22' GOAL Werder Bremen! 1-0



Daar is de bevrijdende voorsprong voor Werder Bremen in de intense strijd tegen directe degradatie uit de Bundesliga. Yuya Osako krijgt net geen buitenspel en werkt uitstekend af, met een schot in de kruising. Weder is er nog niet, want Fortuna Düsseldorf moet verliezen van Union Berlin.