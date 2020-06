Mark van Bommel wil deze zomer weer aan de slag als trainer. De 43-jarige oud-middenvelder heeft zijn ontslag bij PSV achter zich gelaten en hoopt op een avontuur in het buitenland.

"Het gaat goed met me. Ik breng veel tijd door met de kinderen en dat bevalt uitstekend, maar ik zou wel weer graag als trainer aan het werk willen gaan", aldus Van Bommel, die zaterdag aanwezig was bij de presentatie van de biografie van Wesley Sneijder, tegen NU.nl.

De afgelopen maanden werd Van Bommel, die in december vertrok bij PSV, gepolst door diverse clubs. "Ik had alweer trainer kunnen zijn, maar ik wilde niet tussentijds instappen", vertelt hij.

"Ik wil eerst een voorbereiding draaien, waardoor ik mijn ideeën van voetbal in een ploeg kan slijpen. En als dat deze zomer nog niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Mijn zaakwaarnemer Mino Raiola belt wel als een club echt serieus wordt."

Van Bommel sprak al eerder uit dat hij graag zou werken in de Bundesliga, waar hij van 2006 tot en met 2010 speelde voor Bayern München. "Als speler lag de Duitse competitie me en ik hoop dat dat als trainer ook zo is. Maar Engeland zie ik ook zitten en een mooie Spaanse of Italiaanse club ook."

Mark van Bommel werd na de 3-1-nederlaag tegen Feyenoord ontslagen bij PSV. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben nog steeds teleurgesteld'

Van Bommel keek ook nog even terug op zijn tijd bij PSV, waar hij na slechts twee zeges in zijn laatste twaalf wedstrijden ontslagen werd. Anderhalf jaar lang was hij de coach in het Philips Stadion.

"Ik was teleurgesteld over het ontslag en dat ben ik nog steeds. Ik zat in een situatie waarin mijn twee beste spelers geblesseerd waren (Steven Bergwijn en Donyell Malen, red.) en daar kwam een aantal schorsingen bij."

"Dan verandert de situatie, vallen de resultaten tegen en raakt een aantal mensen binnen de club in paniek. En dan word je eruit gegooid. Dat is niet leuk, want iedereen weet wat ik voor PSV voel. Maar het is niet anders."