Algemeen directeur Robert Eenhoorn heeft zaterdag toegelicht waarom AZ zonder de KNVB in te lichten naar de UEFA is gestapt om alsnog de eerste plaats en daarmee een rechtstreeks ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League op te eisen. Volgens de directeur zijn er willekeurige keuzes gemaakt en is AZ genegeerd door de bond.

Eenhoorn vertelt in een interview met Het Parool dat AZ sinds het begin van de coronacrisis met de KNVB heeft willen meedenken over oplossingen voor het betaald voetbal. De club deed in april tot drie keer toe een voorstel, maar kreeg geen antwoord. Ondertussen kwam de bond zelf niet met een plan.

"Tijdens de meeting op 24 april werd al snel duidelijk dat wij niet de enige waren die in Zeist tegen een gesloten loket waren aangelopen", zegt Eenhoorn. "Terwijl er tijdens de bewuste bespreking ook nog sprake was van eenrichtingsverkeer vanuit de KNVB."

"Vervolgens hebben we tijdens de vergadering verzocht om het draagvlak voor de verdeling van de Europese tickets te onderzoeken, net zoals dat met de promotie-degradatieregeling was gebeurd. Dat voorstel werd van tafel geveegd."

'Niet verrast dat Gudde dat roept'

Omdat de KNVB volgens AZ niet open wil zijn, voelt het voor de Alkmaarders alsof er willekeurige keuzes zijn gemaakt. Op vragen daarover werd ook na 24 april geen antwoord gegeven, waardoor de clubleiding besloot contact op te nemen met de UEFA.

"Dat directeur Eric Gudde roept dat de KNVB daardoor is verrast, verrast mij weer niet", vertelt Eenhoorn. "Als je niet in een ander verdiept, dan is het niet meer dan logisch dat je verrast kan worden. Zo werkt het binnen en buiten het veld. Hij had namelijk vanaf 21 april precies kunnen weten hoe wij in de wedstrijd zitten."

Meer wil Eenhoorn niet over de situatie kwijt, omdat de procedure nog loopt en hij daarom volgens de UEFA-regels niet inhoudelijk en publiekelijk mag spreken. "Wij willen gewoon antwoorden op onze vragen en als de KNVB die niet geeft, dan stappen we naar een ander."

Eenhoorn beseft wel dat AZ weerstand heeft opgeroepen. "Eigenlijk is dat een goed teken: we maken blijkbaar iets los. Zowel in positieve als negatieve zin, omdat de meeste mensen blijkbaar denken dat AZ tevreden moet zijn met een tweede plaats. Daar vergissen ze zich in. We zijn de fase voorbij dat we alles maar moeten accepteren."