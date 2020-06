Juventus-trainer Maurizio Sarri vindt dat Cristiano Ronaldo op de weg terug is, nadat de Portugees in de eerste wedstrijden na de coronastop geen hoofdrol opeiste. Vrijdagavond in het Serie A-duel met Lecce benutte de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar een strafschop en had zo een aandeel in de 4-0-overwinning.

"Ronaldo komt in zijn ritme en wordt fitter en fitter. Hij heeft wedstrijden nodig en die speelt hij nu achter elkaar", aldus Sarri, die Ronaldo ook nog de assist zag geven bij de 1-0 van Paulo Dybala.

De 35-jarige aanvaller speelde tot dusver vier wedstrijden met Juventus sinds de coronastop, waarin hij alleen trefzeker was vanaf de penaltystip. Sarri rekent erop dat Ronaldo in de laatste weken van de competitie belangrijker wordt voor het team, al wacht een druk schema. Juventus speelt nog tien competitiewedstrijden en daarna wacht de eindfase van de Champions League.

"Ronaldo weet precies was hij moet doen om de komende tijd op zijn best te zijn, Hij luistert naar zijn lichaam en weet wanneer hij toe is aan rust."

Matthijs de Ligt maakte tegen Lecce de 4-0. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb niets over een transfer gehoord'

Sarri is ook tevreden over het spel van Matthijs de Ligt, die tegen Lecce met Leonardo Bonucci het centrum van de verdediging vormde en vijf minuten voor tijd de 4-0-eindstand op het scorebord zette in het Allianz Stadium. "De Ligt en Bonucci hebben een heel hoog niveau gehaald."

Ook Miralem Pjanic stond gewoon aan de aftrap, hoewel hij waarschijnlijk de overstap gaat maken naar FC Barcelona. De club uit Turijn wil hem ruilen voor Arthur.

"Pjanic is een professional, die weet hoe hij met deze situatie om moet gaan", zei Sarri. "Al heb ik niets over een transfer gehoord. Pjanic speelt in ieder geval nog tot en met augustus voor ons en ik hoop langer."

Door de zege op Lecce staat Juventus nu zeven punten voor op nummer twee Lazio, maar die club speelt zaterdagavond nog thuis tegen Fiorentina. Er zijn daarna nog tien speelronden te gaan in de Serie A.

