Werder Bremen moet vrezen dat het zaterdag na 39 jaar uit de Bundesliga degradeert. In de aanloop naar de laatste speelronde blijft iedereen bij de club hopen op handhaving, al is de kans klein dat het nog goed komt voor de kampioen van 2004.

"Tot de laatste seconde zal ik vechten voor en geloven in onze kansen. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen bij Bremen deze instelling heeft", benadrukt trainer Florian Kohfeldt. De jonge coach (37) staat met Werder zeventiende met twee punten achterstand op Fortuna Düsseldorf, dat ook nog eens een beter doelsaldo heeft. De zeventiende plaats betekent rechtstreekse degradatie en de zestiende plek is goed voor een play-off tegen een club uit de Tweede Bundesliga.

Werder moet zaterdagmiddag dus thuis winnen van FC Köln en hopen dat concurrent Düsseldorf verliest bij Union Berlin. Nadeel is dat de club uit Berlijn louter speelt voor de winstpremie.

Kohfeldt zal tijdens de wedstrijd op de hoogte blijven van de tussenstand bij Düsseldorf. "We houden rekening met alle scenario's en weten ook hoe we dat naar ons team in het veld kunnen communiceren. Maar los van de andere wedstrijd geven we sowieso alles."

Vreugde bij Werder Bremen na het binnenhalen van de titel in 2004. (Foto: Pro Shots)

'We moeten de emotie overbrengen'

Als Werder daadwerkelijk degradeert, is dat een bijzonder moment in de Duitse voetbalhistorie. De viervoudig landskampioen en Europa Cup II-winnaar van 1992 speelde alleen in het seizoen 1980/1981 niet in de Bundesliga, die in 1963 van start ging. Geen enkele club was zoveel seizoenen (56) actief op het hoogste niveau. Bayern München en Hamburger SV volgen met 55.

Frank Baumann, de huidige technisch directeur Werder, behoorde zestien jaar geleden nog tot de kampioensploeg van de club en speelde met Bremen in de Champions League.

"Ik hoef niemand te vertellen hoe belangrijk zaterdagmiddag voor deze club is", zegt Baumann, al beseft hij dat het ook een vreemde wedstrijd zal worden omdat er door het coronavirus geen fans aanwezig zullen zijn. "Op de een of andere manier moeten we de emotie en de steun van de fans overbrengen op de spelers. Daar hebben we wel een paar ideeën over."

Bremen tegen FC Köln begint zaterdagmiddag om 15.30 uur in het Weser Stadion en Davy Klaassen behoort uiteraard tot de wedstrijdselectie van de thuisclub. Ook bij de andere acht Bundesliga-wedstrijden is de aftrap om 15.30 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga