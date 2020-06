Maarten Wynants heeft zaterdag zijn afscheid aangekondigd. De 38-jarige Belg van Jumbo-Visma stopt na Parijs-Roubaix in het voorjaar van 2021 en gaat daarna verder als ploegleider bij de Nederlandse formatie.

Wynants rijdt al jaren in Nederlandse dienst. Eind 2011 verruilde hij QuickStep voor Rabobank, dat] in de jaren daarna transformeerde tot Blanco, Belkin, Lotto-Jumbo en Jumbo-Visma. De knecht won nooit een aansprekende koers. Zijn beste prestatie was de tiende plaats in Parijs-Roubaix in 2012.

De oudste Belgische prof van dit moment had in zijn hoofd dat hij eind dit jaar zou stoppen, maar door het coronavirus is dat veranderd. Wynants wil nog een 'normaal' laatste voorjaar rijden.

"Het seizoen is nog niet verloren. Wat niet wegneemt: ik zit toch nog wat op mijn honger", zegt hij in De Telegraaf. "Zo stop ik liever niet, dus heb ik besloten dat ik in 2021 nog een voorjaar rijd om afscheid te nemen in normale omstandigheden. Parijs-Roubaix wordt mijn laatste koers. Het is mijn favoriete koers, met een grote emotionele waarde. Ik wil Wout van Aert of een ploegmaat naar de zege loodsen."

Maarten Wynants in het voorjaar van 2019. (Foto: Pro Shots)

'Tour zit er niet meteen in'

Wynants reed vijf keer de Tour de France, een keer de Giro d'Italia en twee keer de Vuelta a España, maar de afgelopen drie jaar was hij niet meer actief in een grote ronde. Ook als ploegleider zal hij voorlopig niet in een grote ronde te zien zijn.

"Het is de bedoeling dat ik het vak als ploegleider leer bij de opleidingsploeg en zo kan doorgroeien. Ik zal ook wel wat kleinere profkoersen doen, maar de Tour zit er niet meteen in."

Het wielerseizoen wordt eind juli hervat en 1 augustus is met Strade Bianche de eerste aansprekende koers van deze zomer. Parijs-Roubaix staat voor 25 oktober op de kalender.