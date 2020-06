Pieter Weening gaat hoogstwaarschijnlijk van start in de Giro d'Italia. De 39-jarige Nederlander, die een half jaar zonder ploeg zat, is opgenomen in de negenkoppige voorselectie van Trek-Segrafredo. Van Bauke Mollema is zeker dat hij tijdens de Vuelta a España kopman zal zijn van de Amerikaanse formatie.

Ploegleider Steven de Jongh zei donderdag al dat Weening zich op moest gaan maken voor de Giro en nu behoort hij daadwerkelijk tot de voorlopige selectie, waarvan nog twee renners moeten afvallen. Met Koen de Kort zit nog een Nederlander bij het voorlopige keurkorps van Trek, dat verder bestaat uit Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone, Gianluca Brambilla, Nicola Conci, Jacopo Mosca, Antonio Nibali en Jules Bernard. Vincenzo Nibali gaat voor zijn derde eindzege in de Giro.

Voor Weening lijkt het zo toch nog een mooi wielerjaar te worden, nadat het ernaar uitzag dat hij zou stoppen. De Fries reed de afgelopen jaren voor de continentale formatie Roompot-Charles, dat eind vorig jaar ophield te bestaan. Begin deze maand vond hij met Trek toch nog een nieuwe ploeg.

Weening won in 2011 al een rit in de Giro en reed daarna zelfs vier dagen in de roze leiderstrui. Ook in 2014 had hij dagsucces in de Ronde van Italië.

Pieter Weening tijdens de Giro van 2011 in de roze leiderstrui. (Foto: Getty Images)

Porte en Mollema rijden Tour

Van Mollema was al bekend dat hij zowel de Tour de France als de Vuelta zou rijden. In de Vuelta is de 33-jarige Nederlander kopman en in de Tour heeft Trek met Richie Porte nog een troef voor het klassement.

De Tour-selectie van Trek bestaat verder uit de renners Kenny Elissonde, Alex Kirsch, Mads Pedersen, Toms Skujiņs, Jasper Stuyven en Edward Theuns en daarvan moet er nog een afvallen.

Trek zal later dit jaar pas bekendmaken wie er naast Mollema starten in de Vuelta, die pas op 20 oktober begint. De Tour duurt van 29 augustus tot en met 20 september en de Giro van 3 tot en met 25 oktober.