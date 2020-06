De KNVB heeft vrijdagochtend de speeldagenkalender voor het komende seizoen gepresenteerd. De bond streeft ernaar de topwedstrijden zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft af te werken en de play-offs gaan over een enkele wedstrijd. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er geen vaste Eredivisie-wedstrijd op de zondagavond.

Het Eredivisie-seizoen begint in het weekend van 12 en 13 september, na de interlands van Oranje op 4 en 7 september tegen respectievelijk Polen en Italië. In de Keuken Kampioen Divisie wordt op vrijdag 28 augustus al afgetrapt.

De dagen waarop vooral gespeeld wordt in de Eredivisie zijn zaterdag en zondag. Op zaterdag beginnen de wedstrijden om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur, terwijl 16.30 uur eventueel ook nog als optie wordt gezien. Op zondag zijn 12.15 uur, 14.30 uur en 16.45 uur de begintijden.

Er was veel kritiek op het plan om voortaan ook wekelijks om zondagavond 20.00 uur af te trappen in de Eredivisie en dat gaat nu ook niet door. Zondagavond 20.00 uur blijft wel een optie, maar alleen als een club daar om vraagt vanwege een Europa League-wedstrijd op donderdagavond. Afgelopen seizoen was dat ook al het geval.

Snel meer