De KNVB heeft vrijdagochtend de speeldagenkalender voor het komende seizoen bekendgemaakt, waarin flexibiliteit is ingebouwd met het oog op een eventuele tweede coronagolf. De bond streeft ernaar de topwedstrijden zoveel mogelijk in de tweede seizoenshelft af te werken en de play-offs gaan over een enkele wedstrijd. In tegenstelling tot eerdere berichten komt er geen vaste Eredivisie-wedstrijd op de zondagavond.

Het Eredivisie-seizoen begint in het weekend van 12 en 13 september, na de interlands van Oranje op 4 en 7 september tegen respectievelijk Polen en Italië. In de Keuken Kampioen Divisie wordt op vrijdag 28 augustus al afgetrapt.

In tegenstelling tot eerdere jaren zal de strijd om de Johan Cruijff Schaal niet het begin van het seizoen zijn. De traditionele wedstrijd is geschrapt, omdat het afgelopen seizoen geen kampioen of bekerwinnaar heeft opgeleverd.

De dagen waarop vooral gespeeld wordt in de Eredivisie zijn zaterdag en zondag. Op zaterdag beginnen de wedstrijden om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur, terwijl 16.30 uur eventueel ook nog als optie wordt gezien. Op zondag zijn 12.15 uur, 14.30 uur en 16.45 uur de begintijden.

Er was veel kritiek op het plan om voortaan ook wekelijks om zondagavond 20.00 uur af te trappen in de Eredivisie en dat gaat nu ook niet door. Het tijdstip blijft wel een optie, maar alleen als een club daarom vraagt vanwege een Europa League-wedstrijd op donderdagavond. Afgelopen seizoen was dat ook al het geval.

Belangrijkste besluiten voor komend seizoen Geen vaste wedstrijd op zondag om 20.00 uur

Topduels zoveel mogelijk na de winterstop

Play-offs gaan over één wedstrijd

Geen duel om Johan Cruijff Schaal

Kortere winterstop

Winterstop korter dan normaal

Doordat de Eredivisie vanwege de coronacrisis later begint, is de winterstop korter. Op 23 december zijn de laatste Eredivisie-wedstrijden van 2020 en op 8 januari wordt het seizoen hervat. In de Keuken Kampioen Divisie wordt op 3 januari alweer gespeeld. De Eredivisie eindigt met speelrondes op 13 en 16 mei en het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie is op 14 mei voorbij.

Om op tijd klaar te zijn voor het EK gaan de play-offconfrontaties om zowel Europees voetbal als promotie/degradatie slechts over één duel in plaats van een tweeluik. Op 23 mei is het seizoen in het betaald voetbal voorbij.

De KNVB gaat de komende weken precies invullen wanneer welke wedstrijd gespeeld wordt. Clubs mogen twee tegenstanders noemen waartegen zij het liefst zo laat mogelijk in het seizoen spelen, omdat de hoop er is dat er dan in een vol stadion kan worden afgetrapt. Hierdoor zullen de toppers en derby's waarschijnlijk vooral na de winterstop gespeeld worden. Bij de start van de Eredivisie zullen de stadions - zoals het er nu naar uitziet - deels gevuld zijn.

De Nederlandse profclubs krijgen een druk seizoen voor de kiezen. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen uitwijken naar andere regio's'

De KNVB benadrukt dat er "maximale flexibiliteit" is ingebouwd in de kalender vanwege de kans dat het coronavirus opnieuw oplaait.

"Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald", zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal.

"We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio's in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder stonden vooral de wensen van de clubs en de zendgemachtigden centraal bij het opstellen van de nieuwe speeldagenkalender."

Half juli zal de KNVB het definitieve speelschema bekendmaken, met daarin de exacte wedstrijden en speeltijden. De bond gaat daarover eerst nog in gesprek met de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, de clubs, de zendergemachtigden en de lokale autoriteiten.