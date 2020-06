Serie A 路

4' GOAL Sassuolo! 0-1



Of het komt omdat Stefan de Vrij niet in de basis staat, kunnen we niet zeggen, maar Inter begint dramatisch aan de wedstrijd tegen Sassuolo. Filip Djuricic, die we nog kennen van zijn tijd bij sc Heerenveen, steekt Francesco Caputo op de rand van buitenspel weg. De Italiaan toont zich een echte spits door de bal beheerst in de verre hoek te schuiven en dus direct zijn eerste kans te verzilveren.