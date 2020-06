Premier League

LIVE:

Leicester-Brighton 0-0

21.15 uur:

Tottenham-West Ham

Serie A

LIVE:

Verona-Napoli 0-1

La Liga

LIVE:

Levante-Atlético 0-1

22.00 uur:

Barcelona-Bilbao

Goedenavond en welkom in ons liveblog. We houden je vanavond op de hoogte van wedstrijden in de Premier League, La Liga en de Serie A.