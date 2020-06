Van Dijk: 'Het stopt niet bij de titel'

Liverpool kan vanavond in de Merseyside-derby tegen Everton nog geen kampioen worden, maar uiteraard zit de titel wel al in het hoofd van Virgil van Dijk. "Het optillen van de Premier League-trofee is voor mij een droom die uitkomt", zegt de verdediger in een interview met de Daily Mail. "Als we twee keer winnen zijn we kampioen, maar daar stopt het niet. Het volgende seizoen komt er al snel aan en daarin willen we weer succesvol zijn."