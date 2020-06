FC Barcelona moet vrezen dat het na dit weekend geen koploper meer is in La Liga. De Catalanen kwamen vrijdag op bezoek bij Sevilla niet verder dan 0-0, terwijl Frenkie de Jong geblesseerd toekeek.

Het gat tussen FC Barcelona en Real is nu nog drie punten. Zaterdag speelt de 'Koninklijke' uit tegen Real Sociedad en bij winst pakt het de koppositie. Barcelona heeft weliswaar een beter doelsaldo, maar in La Liga is het onderling resultaat doorslaggevend. De twee Clásico's van dit seizoen eindigden in 0-0 en in 2-0-zege voor Real.

Sevilla staat derde op tien punten van Real, terwijl er na dit weekend nog acht speelronden te gaan zijn.

Sevilla-Barcelona gaat de boeken in als de eerste competitiewedstrijd dit seizoen van Barça waarbij Frenkie de Jong niet tot de wedstrijdselectie behoorde. De 23-jarige Oranje-international heeft last van zijn kuit. Bij Sevilla speelde Luuk de Jong de eerste zeventig minuten.

Messi blijft staan op 699 goals

Lionel Messi maakte bij Barcelona de negentig minuten vol in Estadio Sanchez Pizjuan en hij ging tevergeefs voor de 700e treffer uit zijn loopbaan. De bijna 33-jarige Messi was in de eerste helft dicht bij zijn jubileumgoal, maar zijn vrije trap werd van de lijn gekopt door Sevilla-verdediger Jules Koundé.

Verder kregen beide ploegen lange tijd weinig kansen. Pas in de slotfase liet Luis Suárez een goede mogelijkheid onbenut voor Barcelona en namens Sevilla kreeg Sergio Reguilón de bal niet langs keeper Marc-André ter Stegen, waardoor het 0-0 bleef.

Eerder op de avond werden nog twee wedstrijden gespeeld in La Liga. Villarreal won met 0-1 bij Granada en Real Mallorca-Leganes eindigde in 1-1. Real Sociedad tegen Real Madrid begint zaterdag op 22.00 uur in Estadio Anoeta.