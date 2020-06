Hubert Bruls, voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad, acht het zeker niet uitgesloten dat bij de start van het Eredivisie-seizoen in september al duizenden toeschouwers aanwezig kunnen zijn bij een wedstrijd.

"Anderhalve meter afstand houden in stadions is mogelijk. Er zijn dan geen volle tribunes, maar er kunnen wel - ook bij NEC in Nijmegen - duizenden mensen naar binnen. Dat scheelt financieel voor de clubs een slok op een borrel", aldus Bruls, die tevens burgemeester is van Nijmegen, in het AD. Het Gofferstadion van NEC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, heeft een capaciteit van 12.500.

Volgens Bruls heeft de KNVB een "goed plan" als het gaat om deels bezette tribunes, maar het kabint moet daar uiteraard mee instemmen. Na weken van gesteggel tussen clubs en KNVB presenteerde de bond begin deze maand het zogeheten 'Deltaplan' waarin beschreven staat hoe betaalde voetbal weer op moet starten na maanden van coronacrisis.

Volgens het plan begint zowel het Eredivisie- als het Keuken Kampioen Divisie-seizoen in september. De hoop is dat er vanaf 1 januari 2021 weer in volle stadions gespeeld kan worden.

In veel andere Europese landen wordt al weken gevoetbald, al bijven de stadions voorlopig leeg. De Champions League en Europa League worden in augustus afgerond.

Hubert Bruls in 2015 op de tribune bij NEC-Sparta. (Foto: Pro Shots)