De Russische Premjer Liga is vrijdagavond hervat met een zeer pijnlijke uitslag voor FC Rostov. De club, die door het coronavirus moest terugvallen op louter tieners, verloor op bezoek bij FC PFK Sochi met 10-1.

Liefst zes spelers van Rostov, dat in 2016 nog tegenstander was van Ajax en PSV in Europees verband, testten onlangs positief op het coronavirus. De A-selectie verblijft daarom in quarantaine en dus moesten jeugdspelers het opnemen tegen Sochi, dat negende staat. Rostov is de nummer vier.

Sochi kom zich uitleven tegen het jeugdige elftal, al kwam Rostov binnen een minuut dankzij een goal van de zeventienjarige Roman Romanov met 0-1 voor in een nagenoeg leeg Fisht Stadium. Halverwege had Sochi al orde op zaken gesteld (4-1) en in de tweede helft liep de thuisclub uit naar 10-1.

48-voudig Russisch Aleksandr Kokorin scoorde drie keer, terwijl de oudste speler bij Rostov negentien jaar was. De zeventienjarige doelman van de uitploeg, Denis Popov, keerde nog wel een strafschop. Hij werd bovendien uitgeroepen tot man of the match.

Dolle vreugde bij het piepjonge Rostov na de snelle 0-1 van Roman Romanov. (Foto: Pro Shots)

Primeur in Premjer Liga

Rostov had de Russische bond nog wel verzocht om het duel met Sochi uit te stellen, maar dat wilde de thuisclub niet. Het is voor het eerst sinds de start van de Russische competitie in 1992 dat een ploeg tien goals tegen krijgt.

Sochi tegen Rostov was vrijdag een van de twee wedstrijden bij de herstart van het Russische voetbalseizoen dat drie maanden stillag door het coronavirus. Volgens de officiële cijfers zijn bijna achtduizend Russen overleden aan de gevolgen van het virus.

Eerder op de avond verloor Krylya Sovetov Samara thuis met 2-4 van Akhmat Grozny. Zenit gaat soeverein aan kop in Rusland en wil in de laatste acht speelronden de landstitel veiligstellen.

Er mocht een beperkt aantal toeschouwers aanwezig zijn in het Fisht Stadium. (Foto: Pro Shots)