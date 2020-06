Tottenham Hotspur is er vrijdag ondanks een doelpunt van Steven Bergwijn niet in geslaagd Manchester United te verslaan in de Premier League. Door een benutte penalty van Bruno Fernandes kwamen de bezoekers vlak voor tijd terug tot 1-1.

Bergwijn kreeg in de eerste wedstrijd van Tottenham na de coronastop een basisplaats van trainer José Mourinho. Hij bekroonde dat door in de 27e minuut raak te schieten in een leeg Tottenham Hotspur Stadium.

Het was de derde goal voor de 'Spurs' van de Oranje-international, nadat hij afgelopen winter overkwam van PSV. De 22-jarige Bergwijn scoorde ook bij zijn debuut tegen Manchester City en in de verloren wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

Tottenham had met een zege op United meteen een goede stap gezet richting de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Met een punt schiet de nummer acht weinig op. United heeft vier punten meer en staat vijfde.

Kane terug bij Tottenham

Harry Kane stond tegen United eindelijk weer in de basis bij Tottenham. De 26-jarige spits raakte op 1 januari geblesseerde aan zijn hamstring en gebruikte de coronastop om weer fit te worden. Hij werd tegen United geflankeerd door Son Hueng-min en Bergwijn, die op rechts begon.

Bij zijn doelpunt in de 27e minuut dribbelde Bergwijn naar binnen en klopte keeper David De Gea met een hard schot. Voor rust werd het zelfs bijna 2-0, maar De Gea had wel een antwoord op een kopbal van Son. De voorzet was van Bergwijn.

Na zeventig minuten werd Bergwijn gewisseld, terwijl United sterker werd. Dat resulteerde in de gelijkmaker en dat mocht Eric Dier zich aanrekenen. De Engelse middenvelder maakte in het strafschopgebied een overtreding op Pogba. Fernandes schoot de penalty in de 81e minuut binnen en bepaalde zo de eindstand op 1-1.

Slechte avond voor Krul en Norwich

Eerder op de avond begon Norwich City zeer slecht aan het laatste deel van het Premier League-seizoen. De ploeg van doelman Tim Krul verloor thuis met 0-3 van Southampton, waardoor degradatie weer een stap dichterbij is.

Halverwege was de stand nog 0-0 op een leeg Carrow Road, waarna Danny Ings de bal in de 49e minuut in de verre hoek langs Krul schoot. De enkelvoudig Engels international had in de eerste helft ook al de lat geraakt.

In de 54e minuut tekende Stuart Armstrong voor de 0-2 van Southampton en Nathan Redmond bepaalde de stand in de 79e minuut op 0-3. Door de kansloze nederlaag blijft hekkensluiter Norwich op vijf punten staan van nummer negentien Aston Villa, dat het seizoen zondag hervat met een thuiswedstrijd tegen Chelsea. Southampton staat dertiende.

