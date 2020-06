Norwich City is vrijdag zeer slecht begonnen aan het laatste deel van het Premier League-seizoen. De ploeg van doelman Tim Krul verloor thuis met 0-3 van Southampton, waardoor degradatie weer een stap dichterbij is.

Halverwege was de stand nog 0-0 op een leeg Carrow Road, waarna Danny Ings de bal in de 49e minuut in de verre hoek langs Krul schoot. De enkelvoudig Engels international had in de eerste helft ook al de lat geraakt.

In de 54e minuut tekende Stuart Armstrong voor de 0-2 van Southampton en Nathan Redmond bepaalde de stand in de 79e minuut op 0-3. Door de kansloze nederlaag blijft hekkensluiter Norwich op vijf punten staan van nummer negentien Aston Villa, dat het seizoen zondag hervat met een thuiswedstrijd tegen Chelsea. Southampton staat dertiende.

Norwich-Southampton was de eerste wedstrijd van de dertigste en eerste volledige speelronde sinds de coronastop. Om 21.15 uur is in Londen de topper begonnen tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. Steven Bergwijn heeft bij de thuisclub een basisplaats.

