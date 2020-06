Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi is vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met zijn handbike. De verwondingen van de 53-jarige Italiaan zijn zeer ernstig.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur in de provincie Siena in Toscane tijdens de Obiettivo Tricolore, een evenement voor paralympiërs. Zanardi, wiens benen in 2001 geamputeerd werden na een zware crash als autocoureur, belandde op de snelweg 146 tussen Pienza en San Quirico d'Orcia op de verkeerde weghelft en botste op een vrachtwagen.

"Het gebeurde op een rechte afdaling", vertelde Mario Valentini, coach van het Italiaanse handbiketeam, tegen de Italiaanse krant Repubblica. "De vrachtwagen probeerde Alex nog te ontwijken."

Zanardi werd per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is geopereerd. Het ziekenhuis noemt zijn toestand zeer ernstig.

Alex Zanardi in 2003. (Foto: Getty Images)

Zanardi won vier keer goud

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1 voor de teams Jordan, Minardi, Lotus en Williams. Na zijn crash in 2001 op het Duitse circuit de Lausitzring keerde hij met protheses terug als coureur in de autosport. In 2006 reed hij zelfs een testrit in een Formule 1-wagen van BMW-Sauber.

De laatste jaren vierde Zanardi grote successen als paralympiër. Bij het handbiken pakte hij tweemaal goud op de Spelen in Londen in 2012 en in 2016 deed hij dat nogmaals in Rio de Janeiro.

Antonio Giovinazzi, de Italiaanse Formule 1-coureur van Alfa Romeo, schrijft "Forza Alex" op Twitter als reactie op het ongeluk van Zanardi.