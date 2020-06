Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi is vrijdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met zijn handbike, zo melden meerdere Italiaanse media. De situatie van de 53-jarige Italiaan zou zeer ernstig zijn.

Het ongeluk gebeurde in de provincie Siena in Toscane tijdens een evenement voor paralympiërs. Zanardi, wiens benen in 2001 geamputeerd werden na een zware crash als autocoureur, is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Zanardi reed van 1991 tot 1994 en in 1999 in de Formule 1. Na zijn crash in 2001 keerde hij met protheses terug als coureur in de autosport en later was hij actief als paralympiër. Als handbiker pakte hij tweemaal goud op de Spelen in Londen in 2012 en in 2016 deed hij dat nogmaals in Rio de Janeiro.