Jürgen Locadia speelt nog een jaar voor FC Cincinnati. De Amerikaanse club van trainer Jaap Stam huurt de Nederlandse aanvaller tot medio 2021 van Brighton & Hove Albion.

De 26-jarige Locadia staat nog twee jaar onder contract bij Brighton. De Premier League-club verhuurde hem in de eerste helft van het seizoen 2019/2020 al aan Hoffenheim in de Bundesliga en sinds begin 2020 is hij op huurbasis actief in de MLS.

De voormalig PSV'er speelde in maart twee competitiewedstrijden voor FC Cincinnati, waarna de Amerikaanse competitie werd stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Deze zomer wordt de competitie afgemaakt met een toernooi in Florida. Stam, die vorige maand gepresenteerd werd, zal dan voor het eerst de leiding hebben bij FC Cincinnati, dat met Siem de Jong en Maikel van der Werff nog twee Nederlanders onder contract heeft staan.

'Ik ben blij dat ik hier ben'

Locadia zei in mei al dat hij graag langer bij Cincinnati blijft en is blij dat het nu rond is. "Hopelijk kan ik snel weer speelminuten maken en het team helpen. Ik voel me goed bij deze club", zegt hij vrijdag in een eerste reactie op zijn nieuwe huurcontract.

Cincinnati heeft ook een optie tot koop opgenomen in de verbintenis van Locadia, die in het verleden meermaals geselecteerd werd voor Oranje, maar nooit zijn interlanddebuut maakte. Als die optie wordt gelicht, staat de spits tot medio 2023 onder contract bij de club uit het oosten van de Verenigde Staten.