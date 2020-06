PSV heeft de technische staf voor komende seizoen rond. André Ooijer wordt de assistent van de nieuwe hoofdtrainer Roger Schmidt, terwijl Raimond van der Gouw is aangesteld als keeperstrainer. De 57-jarige Van der Gouw komt over van Vitesse.

Naast Ooijer heeft PSV vrijdag nog een assistent-trainer gepresenteerd. De Duitser Lars Kornetka komt over van Red Bull, waar hij de voetbalfilosofie van RB Leipzig en Red Bull Salzurg bewaakte. Schmidt kent Kornetka nog van zijn tijd bij Bayer Leverkusen. De nieuwe assistent werkte ook voor Hoffenheim, Schalke 04 en Bayern München.

Met Benjamin Kügel heeft PSV ook een Duitser vastgelegd voor de fysieke trainingen. Hij werkte voor de Duitse nationale ploeg toen die in 2014 wereldkampioen werd.

Ooijer is al jaren in dienst bij PSV, waar hij van 1997 tot 2006 en in het seizoen 2009/2010 als speler onder contract stond. De 45-jarige oud-verdediger ging na zijn loopbaan aan de slag op de commerciële afdeling, waarna hij jeugdtrainer was en specialistentrainer bij de A-selectie. Van der Gouw was al elf jaar keeperstrainer bij Vitesse, waar hij ook het grootste deel van zijn keeperscarrière actief was.

Tegenover de nieuwe functie van Ooijer staat dat Boudewijn Zenden niet langer assistent-trainer is. Hij gaat weer aan de slag als specialistentrainer. Met oud-doelman Bas Roorda, die van 2007 tot 2010 reservekeeper was bij PSV, heeft de Eindhovense club ook een nieuwe teammanager. De 47-jarige Roorda is de opvolger van Mart van den Heuvel.

'Juiste personen aan elkaar gekoppeld'

Technisch manager John de Jong is blij met de nieuwe technische staf, die in samenspraak met Schmidt tot stand is gekomen. "We denken dat we erin geslaagd zijn om de juiste personen aan elkaar te koppelen", zegt De Jong op de website van PSV.

"Met de combinatie van gerenommeerde mannen uit het netwerk van Roger Schmidt, enkele echte PSV'ers en Van der Gouw, creëren we in onze ogen een staf die complementair is. Wij wilden graag een frisse wind rondom de A-selectie creëren, met tevens ruimte voor het typische PSV-DNA. Dat laatste is zowel in de technische als ondersteunende staf dik in orde."

Op 20 juli staat Schmidt voor het eerst op het trainingsveld met de nieuwe staf, die dan aan de voorbereiding op het seizoen begint. De Eredivisie begint in september en die maand komt PSV ook in actie in de voorronde van de Europa League.