FC Groningen hoeft de eerstvolgende thuiswedstrijd waar publiek bij mag zijn toch niet te spelen zonder de fanatieke supporters van vak F. Vanwege de coronacrisis heeft de aanklager betaald voetbal de straf voor de Eredivisie-club verminderd.

FC Groningen kreeg begin maart een boete van 17.500 euro als straf, plus het spelen van een thuiswedstrijd zonder de fanatieke aanhang.

Reden was dat een deel van de supporters zich voor en tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax van 26 januari misdroeg door vuurwerk af te steken op de tribune. Het duel moest halverwege de eerste helft zelfs kort worden onderbroken, omdat er ook vuurwerk op het veld was gegooid.

De ploeg van trainer Danny Buijs zou het daardoor zonder de steun van een deel van de aanhang moeten doen in de beladen derby tegen sc Heerenveen op 10 april, maar die wedstrijd ging niet door vanwege de uitbraak van COVID-19. De aanklager deed FC Groningen daarop een nieuw voorstel waarbij de straf van een leeg vak is komen te vervallen en de boete werd gehalveerd. Dat voorstel heeft de club donderdag geaccepteerd.

Gudde: 'Het is zuur verdiend geld'

In de motivatie van het vernieuwde schikkingsvoorstel staat dat FC Groningen net als veel andere bedrijven al hard is getroffen door de coronacrisis. Mocht het in de komende twee jaar weer misgaan met vuurwerk in het Hitachi Capital Mobility Stadion, dan moet de club alsnog de andere helft van de boete betalen.

Wouter Gudde, algemeen directeur van FC Groningen, hoopt dat de supporters niet nogmaals in de fout gaan. "Iedereen begrijpt dat wij ons dergelijke straffen nu en in de toekomst niet kunnen veroorloven. We hebben moeten bezuinigen, intern harde maatregelen moeten treffen en voeren al wekenlang campagne om de club op een zo goed mogelijke wijze door de huidige crisis te leiden", zegt hij op de website van de club.

"Dan mag het duidelijk zijn dat dergelijke boetes de club ongelooflijk en onnodig hard raken. Het is zuur verdiend geld, dat we linea recta weer moeten afdragen zonder dat het ons iets oplevert. Waardeloos natuurlijk."