Harry Kane gaat vrijdag in de Premier League-wedstrijd tegen Manchester United zijn eerste speelminuten maken voor Tottenham Hotspur in bijna een half jaar tijd. De spits, die hersteld is van een hamstringblessure, krijgt een basisplaats van trainer José Mourinho.

De Portugees weet niet of de 26-jarige Kane fit genoeg is voor een hele wedstrijd. "Of hij negentig, tachtig, zeventig of zestig minuten speelt, zal de wedstrijd uitwijzen", aldus Mourinho donderdag op het persmoment van Tottenham in de aanloop naar het duel in het Tottenham Hotspur Stadium.

Kane liep de hamstringblessure op Nieuwjaarsdag op in de thuiswedstrijd tegen Southampton. Hij moest zelfs geopereerd worden en gebruikte de coronastop om fit te worden. "Maar ik weet niet of hij al in topvorm is", zei Mourinho. "Je kunt een wedstrijd niet vergelijken met een trainingspotje."

Mourinho bevestigde ook dat Son Heung-min en Moussa Sissoko tot de wedstrijdselectie behoren, nadat ook zij kampten met blessures. Son was tijdens de coronastop een paar weken in Zuid-Korea om zijn dienstplicht te vervullen.

Tottenham hervat het Premier League-seizoen als nummer acht met vier punten achterstand op nummer vijf Manchester United. Beide clubs gaan in de laatste negen speelronden voor een plek bij de top vier en daarmee kwalificatie voor de Champions League.

"We staan met Tottenham voor een ongelooflijke uitdaging", vertelde Mourinho. "Elke wedstrijd moeten we voor de winst gaan en niet al te veel kijken naar de concurrentie. Daardoor kan ik nu niet eens zeggen hoeveel punten we precies achterstaan. We kijken alleen naar onszelf."

Tottenham tegen United begint vrijdag om 21.15 uur. Diezelfde avond wordt om 19.00 uur afgetrapt bij Norwich City-Southampton.

