Beachvolleybal, sportklimmen, kanovaren en tafeltennis zijn donderdag toegevoegd aan de gecombineerde Europese kampioenschappen van 2022 in München.

Het totale aantal sporten is nu negen en daarmee is het schema definitief, meldt de organisatie. Atletiek, wielrennen, turnen, roeien en triatlon stonden al op de agenda van het evenement dat over twee jaar van 11 tot en met 21 augustus gehouden wordt.

De eerste editie van de gecombineerde EK was in 2018 in Glasgow en Berlijn en toen ging het om zeven sporten. Ten opzichte van dat toernooi zijn zwemmen en golf er niet meer bij.

Nederland eindigde destijds als vierde op de medaillespiegel met vijftien keer goud, vijftien keer zilver en dertien keer brons. Rusland stond bovenaan dankzij 31 gouden plakken, 19 keer zilver en 16 keer brons.

Alle sporten die in 2022 op de planning staan in München zijn olympisch. Sportklimmen staat volgend jaar bij de Spelen in Tokio voor het eerst op de agenda.

In totaal zullen ongeveer 4.400 atleten deelnemen aan de gecombineerde EK in München. Zij zijn afkomstig uit ongeveer vijftig landen.