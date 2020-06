Arsenal-verdediger David Luiz ging woensdagavond diep door het stof na zijn negatieve hoofdrol in de met 3-0 verloren Premier League-topper tegen Manchester City. Volgens de Braziliaan is het zijn schuld dat de 'Gunners' met ruime cijfers verloren in het Etihad Stadium.

"Dit is geen fout van het team. Dit is mijn fout", zei Luiz tegenover Sky Sports. De 57-voudig international besefte dat hij een waardeloze avond achter de rug had, nadat hij in de 24e minuut inviel voor de geblesseerde Pablo Marí. Op dat moment was de stand nog 0-0.

Vier minuten na rust was de wedstrijd alweer voorbij voor Luiz. Hij ging vlak voor rust in de fout bij de 1-0 van Raheem Sterling en veroorzaakte in de 49e minuut een strafschop door Riyad Mahrez neer te trekken. Dat leverde hem ook nog een directe rode kaart op.

Luiz werd zo de eerste Premier League-speler sinds Carl Jenkinson van West Ham United in augustus 2015 die in een wedstrijd met een fout aan de basis stond van een tegengoal, een penalty veroorzaakte en uit het veld werd gestuurd. "De ploeg heeft alles goed gedaan, zeker met tien man", keek Luiz terug. "De trainer is fantastisch, de spelers zijn fantastisch. Het is simpelweg mijn fout."

Anthony Taylor trekt rood voor David Luiz. (Foto: Pro Shots)

Contract Luiz loopt over twee weken af

Mede door de rode kaart - die zal leiden tot een schorsing - heeft Luiz misschien wel zijn laatste wedstrijd gespeeld voor Arsenal. De oud-speler van Chelsea, Benfica en Paris Saint-Germain staat nog tot 1 juli onder contract, terwijl de competitie daarna nog doorgaat. Van een aantal andere Premier League-spelers is de verbintenis met een maand verlengd, waardoor zij het seizoen kunnen afmaken, maar het lijkt erop dat de clubleiding van Arsenal dat niet nodig vindt bij Luiz.

"Ik wil blijven", was Luiz na de wedstrijd tegen City duidelijk. "Maar ik wil alles wat speelt rond mijn contract niet gebruiken als excuus voor mijn optreden vandaag. Waarschijnlijk heb ik nog veertien dagen te gaan bij Arsenal en daarin zal ik hard blijven werken en alles geven voor de club."

De wedstrijd tegen City was het eerste duel van Arsenal sinds de coronastop. De ploeg van trainer Mikel Arteta staat negende en moet in de laatste weken van het seizoen alles op alles zetten voor een ticket voor Europees voetbal.