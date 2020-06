Uitslagen:

Frankfurt-Schalke 2-1

Dortmund-Mainz 0-2

Leipzig-Düsseldorf 2-2

Leverkusen-FC Köln 3-1

Augsburg-Hoffenheim 1-3

Aston Villa-Sheffield 0-0

City-Arsenal 3-0

Coppa Italia

Napoli-Juventus 0-0

Napoli wint na penalty's

Goedenavond en welkom in ons liveblog! We houden je op de hoogte van de duels vanavond in de Bundesliga, Premier League, La Liga en de finale van de Italiaanse Coppa Italia.