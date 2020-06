Premier League ·

42' Is die bal over de lijn of niet? Het heeft er volgens de beelden alle schijn van, maar toch geeft de scheidsrechter geen doelpunt. Doelman Ørjan Nyland vangt een vrije trap van Oliver Norwood - zo is op de beelden duidelijk te zien - achter zijn doellijn. De VAR laat het gaan en Aston Villa ontsnapt.