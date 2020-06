Peter Sagan laat dit jaar voor het eerst in jaren de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem schieten. De drievoudig wereldkampioen focust zich op de Tour de France en de Giro d'Italia.

Sagan had al gezegd deel te nemen aan de Giro, die door het coronavirus is uitgesteld naar 3 tot en met 25 oktober, en blijft daarbij. In diezelfde periode staan de uitgestelde voorjaarsklassiekers op het programma.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Slowaak van BORA-hansgrohe de Ronde van Vlaanderen, die hij in 2016 won, en Gent Wevelgem (winst in 2013, 2016 en 2018) mist. Ook de Amstel Gold Race op 10 oktober moet hij aan zich voorbij laten gaan.

"Peter heeft zijn woord gegeven aan de Giro en daar houdt hij zich aan", zegt Ralph Denk, ploegleider van BORA-hansgrohe, dinsdag tegen Cyclingnews. "Dat is de stijl van onze ploeg. Het was een handdruk, maar dat is genoeg."

Peter Sagan in oktober bij de presentatie van het Giro-parcours. (Foto: Pro Shots)

Sagan wil paarse trui pakken

Het wordt de eerste keer dat de dertigjarige Sagan van start gaat in de Giro en zijn doel is de paarse puntentrui. In de Tour won hij het puntenklassement zeven keer in de laatste acht jaar en ook dit seizoen wil hij het groen veroveren.

Kopman van BORA-hansgrohe in de Tour, die van 29 augustus tot en met 20 september op het programma staat, is Emanuel Buchmann. De Duitser eindigde vorig jaar als vierde in de strijd om het geel.

Het wielerseizoen, dat sinds maart stil ligt door het coronavirus, wordt over anderhalve maand hervat met de Strade Bianche op 1 augustus als eerste aansprekende koers. Ook daar zal Sagan aan de start staan.