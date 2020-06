Het supporterscollectief Nederland is boos over de veranderde aanvangstijden van Eredivisie-wedstrijden voor komend seizoen. Volgens de organisatie houden de clubs geen rekening met de supporters, die juist tijdens de coronacrisis massaal hun seizoenkaart verlengden.

"Het is minachting van de supporters", zegt Matthijs Keunig, voorzitter van het supporterscollectief, dat een samenwerkingsverband is van supportersverenigingen van de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. "Wij zijn overspoeld met boze reacties."

Maandagavond lekte uit dat de clubs akkoord zijn over de speeltijden voor komend seizoen. Duidelijk werd dat er wekelijks een Eredivisie-wedstrijd op zondag om 20.00 uur begint, ongeacht of er publiek bij de duels mag zijn. Vorig jaar gebeurde dit alleen incidenteel om een Europa League-deelnemer extra rust te geven. Bovendien wordt er niet meer op zaterdagavond om 19.45 uur afgetrapt, maar alleen nog om 18.30 en 21.00 uur.

Het supporterscollectief benadrukt op de website van de organisatie dat supporters de afgelopen jaren meermaals massaal hebben laten weten tegen de zondagavond als speelmoment te zijn. "Veel supporters moeten de volgende dag weer vroeg naar werk of school, waardoor dit tijdstip voor jong en oud zeer onwenselijk is, zeker voor uitsupporters of supporters die ver moeten reizen naar een thuisduel", is de uitleg.

Collectief wil in gesprek met KNVB

Volgens het collectief is nu alleen gekeken naar de wens van de televisiekijker en niet naar de belangen van de stadionbezoeker, die zich in de afgelopen maanden van zijn beste kant liet zien. "Supporters zagen in grote meerderheid af van compensatie voor de gemiste wedstrijden vorig seizoen, en verlengden massaal hun seizoenkaart voor volgend jaar, ondanks dat onzeker is wanneer we weer naar het stadion mogen."

"Hiermee hebben supporters een grote bijdrage geleverd aan het overeind houden van de clubs. Die steun zal ook de komende tijd cruciaal blijven, maar komt onder druk te staan als wedstrijden op steeds ongunstiger tijdstippen worden gespeeld. De supporters die de clubs onvoorwaardelijk steunen, dreigen nu stank voor dank te krijgen."

Het collectief hoopt daarom alsnog snel om tafel te gaan met de KNVB. "We hebben de bond inmiddels gevraagd naar de stand van zaken en zullen de komende tijd zowel voor als achter de schermen opkomen voor de belangen van de supporters."

Overigens is het akkoord tussen de clubs en de KNVB over de speeltijden nog niet definitief. De burgemeesters en de NOS, dat als rechtenhouder de samenvattingen mag uitzenden, moeten nog instemmen met de plannen.