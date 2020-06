De Eredivisie-clubs hebben een akkoord over de speeltijden van het komende seizoen bereikt. Het plan is om wekelijks ook op maandagavond een wedstrijd af te werken, mits er gespeeld moet worden zonder publiek. Bovendien staat ook tussen Kerst en Oud en Nieuw een speelronde gepland.

De nieuwe competitieopzet heeft twee varianten, omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal zeker zijn. Als in lege stadions gespeeld moet worden, dan zijn er geen Eredivisie-wedstrijden tegelijkertijd. De speelronde begint met twee wedstrijden op vrijdagavond (om 18.30 uur en 21.00 uur), gevolgd door twee duels op zaterdag (18.30 uur en 21.00 uur).

Op zondag wordt gespeeld om 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur. Vorig jaar werd al geregeld op zondagavond om 20.00 uur afgetrapt en nu wordt dat structureel. Nieuw is de maandagavondwedstrijd om 20.00 uur.

Als er wél publiek welkom is in de stadions, dan worden op zaterdag wel tegelijkertijd wedstrijden gespeeld. Op vrijdag is er dan een duel om 19.45 uur en op zaterdag beginnen zowel om 18.30 uur als om 21.00 uur twee wedstrijden. Op zondag zijn er steeds wedstrijden om 12.15 uur, 14.30 uur, 16.45 uur en 20.00 uur.

Burgemeesters moeten nog instemmen

Er is nog geen definitief akkoord over het plan met de twee varianten, omdat de burgemeesters nog moeten instemmen met de nieuwe speeltijden en de wedstrijden op maandagavond. Ook de NOS, dat de samenvattingen van de Eredivisie uitzendt, moet nog toestemming geven.

Mocht er geen overeenstemming over de wedstrijden op maandagavond worden bereikt, dan is er de mogelijkheid om die duels te verplaatsen naar het einde van de zaterdagmiddag. Ook dat zou uniek zijn voor Eredivisie-begrippen.

In de plannen wordt er nu van uitgegaan dat de Eredivisie in september begint, wat overeenstemt met de planning van het kabinet en de adviezen van het RIVM. Het seizoen duurt een maand korter dan normaal, waardoor er amper nog sprake zal zijn van een winterstop.

De laatste speelronde van het kalenderjaar in de Eredivisie - en ook die in de Keuken Kampioen Divisie - wordt afgewerkt tussen Kerst en Oud en Nieuw. In het weekend van 8, 9 en 10 januari 2021 wordt het seizoen hervat. Tijdens de kerstdagen wordt niet gespeeld, zoals dat in het begin van deze eeuw wel een aantal keer gebeurde.