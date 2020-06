Viervoudig landskampioen 1. FC Kaiserslautern moet vrezen voor het voortbestaan. Volgens diverse Duitse media gaat de club, die is afgegleden naar de Derde Bundesliga, maandag een faillissement aanvragen.

Kaiserslautern werd in 1998 met spelers als Andreas Brehme en Michael Ballack voor het laatst kampioen van de Bundesliga en in 2001 schakelde de club PSV nog uit in de kwartfinales van de UEFA Cup. Destijds had de ploeg Miroslav Klose en Mario Basler in de gelederen.

In het seizoen 2011/2012 speelde Kaiserslautern voor het laatst in de Bundesliga, waarna de club zowel sportief als financieel in verval raakte. De coronacrisis heeft de financiële positie nog verder verzwakt.

Naar verluidt staat Kaiserslautern inmiddels meer dan 20 miljoen euro in de min en schuldeisers kunnen niet meer betaald worden. Het aanvragen van een faillissement lijkt de enige optie.

Ciriaco Sforza, Michael Balack en Oliver Schäfer bij het titelfeest in 1998. (Foto: Getty Images)

Club zoekt naar investeerders

Kaiserslautern wil na het faillissement op zoek gaan naar nieuwe investeerders en zo een doorstart maken. Het roemruchte verleden en het stadion maken de club mogelijk interessant om in te stappen voor geldschieters.

Kaiserslautern, dat afgelopen seizoen twaalfde werd in de competitie, speelt zijn thuiswedstrijden in het Fritz Walter Stadion, dat een capaciteit heeft van 49.850. In de Derde Bundesliga trok de ploeg dit seizoen geregeld meer dan 20.000 toeschouwers.

Als Kaiserslautern daadwerkelijk failliet gaat is het niet de eerste bekende club tijdens deze coronacrisis. Eind maart viel het doek voor het Slowaakse MSK Zilina, dat afgelopen winter spits Robert Bozenik verkocht aan Feyenoord. Zilina werd deze eeuw zeven keer landskampioen.