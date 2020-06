George Russell heeft zondag de virtuele Grand Prix van Canada gewonnen, terwijl Ted-Jan Bloemen ook mag terugkijken op een goede race. De schaatser finishte als dertiende op het Circuit Gilles Villeneuve.

De GP van Canada was de laatste virtuele race en Russell boekte zijn vierde zege op rij. De Formule 1-coureur van Williams gaat daardoor de boeken in als de virtuele kampioen van 2020. Over drie weken is in Oostenrijk de eerste echte Grand Prix van dit seizoen, dat door de coronacrisis veel later begint.

De 22-jarige Russell was niet de enige Formule 1-coureur die meedeed aan de virtuele race in Canada. Pierre Gasly werd gediskwalificeerd en Alexander Albon werd tweede in de eindstand.

Max Verstappen liet de race van zondag schieten. De Nederlander van Red Bull Racing reed dit weekend de virtuele 24 uur van Le Mans, waar hij vanwege technische problemen niet in de top eindigde.

Bloemen zocht contact met organisatie

Aan de virtuele GP's deden veel andere sporters mee, waaronder voetballers. Bloemen, regerend olympisch kampioen op de 10 kilometer, zocht de afgelopen dagen contact met de organisatie in de hoop dat ook hij een keer mocht starten.

"Ik ben echt een racegek. Ik heb een racestoel en speel het spel veel", zei hij tegen het AD.

Het verzoek van de geboren Nederlander, die sinds 2014 schaatst voor Canada, werd ingewilligd. Hij kwalificeerde zich als zestiende voor de race, waarin twintig coureurs van start gingen. In de race deed hij het nog iets beter en finishte hij als dertiende. "Dit was fantastisch", schreef de 33-jarige Bloemen kort na de race op Twitter.