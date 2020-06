Ricky van Wolfswinkel heeft zondag een opmerkelijke rentree gemaakt, nadat hij uit voorzorg enkele weken aan de kant bleef, waarna de coronacrisis begon. De spits van FC Basel was in de kwartfinale van het Zwitserse bekertoernooi invaller tegen Lausanne (3-2-winst) en werd in de verlenging weer naar de kant gehaald.

Bij Van Wolfswinkel werd vorig jaar zomer een hersenaandoening vastgesteld waaraan hij met succes werd geopereerd. In februari maakte hij zijn rentree bij Basel, maar dat kreeg geen spoedig vervolg. Er werd opgemerkt dat zijn bloed trager door het lichaam stroomde dan normaal, waardoor hij uit voorzorg vier weken aan de kant moest blijven. Door de uitbraak van het coronavirus duurde het veel langer tot de tweevoudig Oranje-international weer een wedstrijd kon spelen.

In de uitwedstrijd zondag tegen Lausanne behoorde Van Wolfswinkel weer tot de selectie van FC Basel en na 68 minuten kwam hij in het veld voor Afimico Pululu. Door twee goals van Arthur leidde Basel op dat moment met 0-2, maar Lausanne kwam terug tot 2-2.

Aan het einde van de eerste verlenging maakte Silvan Widmer de winnende goal voor Basel, waarna de 31-jarige Van Wolfswinkel gewisseld werd. Het leek er niet op dat fysieke problemen daarvan de reden waren.

Van Wolfswinkel kan in de laatste weken van dit seizoen behalve de Zwitserse beker ook de landstitel pakken met FC Basel, al wordt dat een lastig verhaal. De twintigvoudig landskampioen staat derde met vijf punten achterstand op zowel koploper Sankt Gallen als nummer twee Young Boys.