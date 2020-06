Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, vindt het nog altijd jammer dat het Eredivisie-seizoen definitief is stopgezet, terwijl de competities in vrijwel alle andere Europese landen wel doorgaan. Hij denkt dat wellicht iets te vroeg besloten is een punt achter het seizoen te zetten.

"De minister is op 21 april heel duidelijk geweest", keek De Jong zondag terug bij het programma De Perstribune op Radio1. Hij doelde daarmee op de woorden van premier Mark Rutte die zei dat er vanwege het coronavirus tot 1 september geen betaald voetbal mag zijn in Nederland.

"Maar als ik nu zie wat er in Duitsland gebeurt, dan is dat fantastisch", vervolgde De Jong. "Het is fantastisch dat zij daar de veerkracht en weerbaarheid hebben getoond om te zeggen: wat er ook gebeurt, wij gaan door met de Bundesliga."

De Jong is nieuwsgierig hoe de Eredivisie was afgelopen als er eind april niet was besloten het seizoen te beëindigen.

"Hoe mooi was het geweest als we nu een strijd tussen Ajax en AZ hadden gehad, een KNVB-bekerfinale en een strijd om plek drie? Ik denk dat Eric Gudde (algemeen directeur betaald voetbal, red.) dat ook jammer vindt. Hij heeft niet besloten te stoppen omdat hij het leuk vindt. Ik denk dat hij een nog grotere voetballiefhebber is dan ik."

FC Groningen-PSV (0-1) was op 8 maart de laatste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen. (Foto: Pro Shots)

'Geen enkele club wilde door'

De Jong vindt dan ook dat Gudde niet kwalijk kan worden genomen dat op 24 april beslist werd dat er niet verder gespeeld zou worden in de Eredivisie. Er waren toen nog acht speelronden te gaan.

"Ik was getuige van de vergadering op 24 april en heb daar geen enkele club horen zeggen: we moeten door", aldus De Jong. "Het was een gezamenlijk besluit, maar misschien is het iets te vroeg genomen."

In totaal zijn er maar vier aansprekende Europese competities die besloten hebben het seizoen niet af te maken. Naast de Eredivisie zijn dat de Franse Ligue 1, de Belgische Jupiler Pro League en het Scottish Premiership.